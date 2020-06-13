В Таджикистане число заражений коронавирусом приблизилось к пяти тысячам

В Таджикистане за сутки коронавирус подтвердился у 69 человек, что увеличивает общее число заражений до 4971, пишет минздрав страны.

Отмечается, что вылечились 3288, скончались 49 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 661 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса

— В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 53 тысячи