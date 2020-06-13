Пожар на газораспределительной станции в Казани полностью потушен

__is_photorep_included13116193: 1

Пожар на газораспределительной станции в Казани полностью ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Тушение пожара заняло 18 часов, отметили в пресс-службе.

Пожар на казанской газораспределительной станции возник после взрыва емкости с сжиженным газом. По последним данным, в результате случившегося погиб один человек, еще трое пострадали, две пострадавших были госпитализированы. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Факельное горение зафиксировали на месте пожара в Казани

— Режим ЧС ввели из-за пожара на газоперерабатывающей станции Казани

— Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Казани