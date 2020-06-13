В Еврейской автономной области град повредил крыши домов

В Еврейской автономной области крупный град повредил крыши в поселке Николаевка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Вечером в субботу... поступила информация о нанесенных градом повреждениях крышам жилых домов в посёлке Николаевка», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Отмечается, что люди не пострадали. На месте работают спасатели.

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