Голикова заявила, что смертность в России снижается

В России смертность в апреле снизилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Голикова отметила, что в апреле умерли 1660 россиян с коронавирусом. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

По ее словам, показатель летальных исходов варьируется от 1,6% до 2,6% в зависимости от способа подсчета.

В России выявлено 520 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6829 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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