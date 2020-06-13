В Техасе мужчина устроил стрельбу из-за того, что его не пустили в бар

В американском Сан-Антонио (штат Техас) пять человек получили ранения в результате стрельбы, устроенной мужчиной, которого не захотели впускать в бар. Об этом сообщила местная полиция.

По словам начальника полицейского департамента Сан-Антонио Уильяма Макмануса, стрельба произошла в ночь на субботу, 13 июня, на парковке у бара.

Известно, что мужчина отрыл огонь после того, как его и группу людей не захотели пускать в заведение, так как все они были пьяны.

В дальнейшем злоумышленник скрылся с места преступления.

В результате произошедшего пострадали пять женщин и трое мужчин в возрасте от 23 лет до 41 года.

Макманус уточнил, что все они находятся в стабильном состоянии.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента и разыскивает подозреваемого.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Алабаме семь человек погибли в результате стрельбы

— Нейтрализован открывший стрельбу на базе ВМС США в Техасе

— В Техасе пострадали около пяти человек при стрельбе в парке