Голикова рассказала о снимающих ограничения по коронавирусу регионах России
В настоящее время начали снимать меры, введенные из-за коронавируса, уже 49 российских регионов. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «360».
На первый этап снятия ограничения вышли 43 субъекта. Еще шесть областей уже находятся на втором этапе. При этом оставшиеся регионы движутся в направлении к первому этапу.
Всего в России на сегодняшний день выявлено 520 129 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечился от инфекции 274 641 человек, число летальных случаев возросло до 6 829. За последние 24 часа число подтвержденных случаев коронавируса в стране увеличилось на 8 706.
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