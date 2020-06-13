Голикова рассказала о снимающих ограничения по коронавирусу регионах России

В настоящее время начали снимать меры, введенные из-за коронавируса, уже 49 российских регионов. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «360».

На первый этап снятия ограничения вышли 43 субъекта. Еще шесть областей уже находятся на втором этапе. При этом оставшиеся регионы движутся в направлении к первому этапу.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 520 129 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечился от инфекции 274 641 человек, число летальных случаев возросло до 6 829. За последние 24 часа число подтвержденных случаев коронавируса в стране увеличилось на 8 706.

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