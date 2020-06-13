Разбившимся под Самарой самолетом управлял курсант

Легкомоторным самолетом Як-52, который разбился недалеко от аэропорта Бобровка в Самарской области, управлял курсант. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что рядом с курсантом находился военный летчик-инструктор первого класса, у которого был стаж более 4 тыс. часов полета.

Ранее сообщалось, что оба пассажира погибли.

По данному делу транспортная прокуратура начала проверку. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

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