В Москве побит рекорд 1963 года по количеству выпавших осадков
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В субботу, 13 июня, в Москве был побит рекорд 1963 года по количеству выпавших осадков. Об этом рассказала принадлежащему Григорию Березкину РБК главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее данным, за неполные 12 часов в городе выпало 22 мм осадков, то есть треть месячной нормы. Ранее рекорд был установлен в 1963 году, когда из-за дождей в столице выпало 20 мм осадков.
Позднякова отметила, что месячная норма осадков в июне составляет 77 мм.
Прогноз доступен на странице погоды.
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