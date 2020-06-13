В Москве побит рекорд 1963 года по количеству выпавших осадков

В субботу, 13 июня, в Москве был побит рекорд 1963 года по количеству выпавших осадков. Об этом рассказала принадлежащему Григорию Березкину РБК главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее данным, за неполные 12 часов в городе выпало 22 мм осадков, то есть треть месячной нормы. Ранее рекорд был установлен в 1963 году, когда из-за дождей в столице выпало 20 мм осадков.

Позднякова отметила, что месячная норма осадков в июне составляет 77 мм.

Прогноз доступен на странице погоды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье мужчина проплыл по лужам на надувном матрасе

— Россиян ожидает «арктическое вторжение»

— В Москве выпало уже более 60% июньской нормы осадков