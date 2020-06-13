У 14% протестированных россиян есть антитела к COVID-19
В России протестировали на наличие антител к коронавирусу почти 650 тыс. человек. У 14% их них они были обнаружены, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Больше всего тестов на антитела пока провели в Москве. Кроме того, тесты в настоящее время проводят в еще 47 российских регионах. Суммарно было проверено почти 650 тыс. человек.
«Защитные антитела сейчас определены почти у 14% обследованных», — передает слова Голиковой «Интерфакс».
По словам Голиковой, Роспотребнадзор активно готовится к популяционному исследованию в субъектах. Это позволит определить, насколько глубоко вирус проник в популяцию и защищено ли от него население естественным путем.
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