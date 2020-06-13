В Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу
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В Санкт-Петербурге с 15 июня начнут вновь действовать ряд предприятий по оказанию бытовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, возобновят работу объекты розничной торговли мебелью, кроме находящихся в ТЦ, библиотеки, парикмахерские (за исключением оказания косметических услуг), бани, фотомастерские др.
Запрещено проведение массовых мероприятий за исключением дня, посвященного параду Победы 24 июня.
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