Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции до 21 июня

Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции с 14 до 21 июня в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 21 июня включительно», — говорится в сообщении.

Указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

По состоянию на 13 июня в Иркутской области выявлено 4122 случая коронавируса, 39 человек скончались, 1087 пациентов выздоровели.

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