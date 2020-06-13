Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции до 21 июня
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Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции с 14 до 21 июня в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 21 июня включительно», — говорится в сообщении.
Указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.
По состоянию на 13 июня в Иркутской области выявлено 4122 случая коронавируса, 39 человек скончались, 1087 пациентов выздоровели.
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