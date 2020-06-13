Пожар на казанской газораспределительной станции локализован
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В Казани спасатели локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
«Локализация объявлена в 10:40 мск», — говорится в сообщении.
После взрыва сжиженного газа произошел пожар в наземном газохранилище в Казани вечером в пятницу, 12 июня. По последним данным, в результате случившегося погиб один человек, двоих пострадавших госпитализировали. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.
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