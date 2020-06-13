В России проведено свыше 14,5 млн тестов на COVID-19
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В России проведено 14 574 117 тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие вируса находятся почти 322,5 тыс. человек.
По состоянию на 13 июня в России выявлено 520 129 случаев коронавируса. В общей сложности зарегистрировано 6 829 летальных исходов, вылечились от инфекции 274 641 человек.
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