В России проведено свыше 14,5 млн тестов на COVID-19

В России проведено 14 574 117 тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие вируса находятся почти 322,5 тыс. человек.

По состоянию на 13 июня в России выявлено 520 129 случаев коронавируса. В общей сложности зарегистрировано 6 829 летальных исходов, вылечились от инфекции 274 641 человек.

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