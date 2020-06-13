Психологи МЧС пояснили, как безболезненно выйти из режима самоизоляции

Возвращение к обычной жизни после режима самоизоляции может определенным образом повлиять на психологическое состояние человека, поэтому этот этап стоит воспринимать как новый, а не «возвращение» к старому. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

По их словам, важно понять, что режим самоизоляции не является «паузой» в жизни, но при этом люди воспринимают выход из него как адаптацию к чему-то новому. Также на население негативно сказывается отсутствие плана действий.

В нынешней ситуации, когда есть данные о последовательности и временных периодах отмены ограничений, специалисты советуют составлять план на весь день, который помог бы распределить время и вернуть ощущение контроля. В дальнейшем можно будет составлять планы на более продолжительный срок.

Однако психологи подчеркивают, что эти планы должны соответствовать реальным возможностям.

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