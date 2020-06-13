Россиянина отвезли в реанимацию после взрыва самогонного аппарата на Камчатке

Попытка мужчины запустить самогонный аппарат в ванной закончилась госпитализацией и реанимацией на Камчатке. Об этом сообщает портал kam24.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по краю.

По данным ведомства, мужчина пытался запустить самогонный аппарат, который был установлен в ванной в доме в городе Елизово. Однако в какой-то момент аппарат взорвался. В результате случившегося пострадал россиянин, была повреждена дверь дома, два балкона и были выбиты все стекла.

Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимации.

«По предварительным данным, взорвался самогонный аппарат», — добавили в региональном управлении МВД.

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