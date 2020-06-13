В районе Пекина введено военное положение из-за COVID-19 на рынке

В районе Фэнтай на юге Пекина введен режим военного положения после выявления коронавируса на местном рынке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы районного парткома Чу Цзюньвэя.

По его словам, в связи с ситуацией создан оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что инфекцию обнаружили у 45 работников рынка.

Кроме того, еще у четверых человек, которые имеют отношение к рынку, есть симптомы болезни.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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