Около 30% месячной нормы осадков выпало в Москве к 13 июня

В ночь на субботу, 13 июня, в Москве выпало 28% месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Отмечается, что климатической нормой осадков для столицы в июне является 75 мм.

Тем не менее, в текущем месяце уже перевыполнена норма по дождям на 15%. С начала июня в Москве выпало 87 мм осадков.

13 июня в российской столице также ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха днем прогреется до +18-20°C.

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