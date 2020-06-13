В Хабаровском крае скончался депутат Законодательной думы Вячеслав Фургал

В Хабаровском крае умер депутат Законодательной думы и брат губернатора региона Вячеслав Фургал. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат скончался на 68-м году жизни.

Источник в медицинских кругах также рассказал агентству, что ранее Фургал получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Ему был поставлен диагноз двусторонняя пневмония. Чиновник находился в коме последние две недели.

Пресс-служба региональной думы подтвердила СМИ данные о смерти Фургала, а также добавила, что он был госпитализирован в мае.

Вячеслав Фургал являлся депутатом пятого и шестого созыва. В краевой думе он работал с 2010 года. Чиновник также являлся главой постоянного комитета думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.