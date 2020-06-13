В субботу в Москве ожидается до +20°С
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В Москве в субботу, 13 июня, ожидается переменная облачность, а также небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем температура воздуха прогреется до +18°С — +20°С. Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 7 — 12 м/с. Местами возможны порывы до 13 — 18 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до +9°С — +11°С. Ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с, местами 17 м/с.
Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.
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