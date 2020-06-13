Мексика обновила рекорд по числу COVID-положительных тестов

В Мексике был установлен рекорд по числу положительных тестов на новый тип коронавируса COVID-19 за сутки. Об этом сообщает портал US News & World Report.

Так, COVID-положительный тест за сутки получили 5 222 гражданина.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией поднялось до 139 196 человек.

По словам главного эпидемиолога Минздрава страны Хосе Луис Аломия, за последние две недели в Мексике положительный тест на коронавирус получили 21 872 жителя.

При этом, жертвами заболевания за сутки стали 504 пациента. Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 16 448 умерших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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