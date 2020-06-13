СМИ узнали о рекордном числе госпитализированных с COVID-19 за сутки в Техасе

В больницы Техаса за сутки поступило рекордное число пациентов с положительными результатами анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает газета Texas Tribune.

По данным СМИ, в штате были госпитализированы 2 166 человек.

Ранее в среду и четверг этот показатель достигал отметок в 2 153 и 2 008 человек соответственно.

Кроме того, число COVID-положительных анализов за сутки также достигло рекордных отметок — 1 724 гражданина. Общее число выявленных случаев заражения за время пандемии поднялось до 83 680 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Бразилия поднялась на второе место по числу жертв коронавируса

— В Пекине на рынке нашли коронавирус

— Во Франции снизилось число пациентов с коронавирусом в реанимации