За сутки в России потушили 31 лесной пожар
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На территории России за сутки потушили 31 лесной пожар. Об этом сообщает РИА «Новости».
Общая площадь потушенных пожаров составила 795 гектаров.
Авиалесоохране уточнили, что ночью в субботу, 13 июня, на территории страны действовали 13 лесных пожаров площадью свыше 10,9 тысяч гектаров.
Наибольшая площадь пожаров, а именно более 9,1 тысячи гектаров, зафиксирована в Чукотском автономном округе.
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