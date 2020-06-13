За сутки в России потушили 31 лесной пожар

На территории России за сутки потушили 31 лесной пожар. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общая площадь потушенных пожаров составила 795 гектаров.

Авиалесоохране уточнили, что ночью в субботу, 13 июня, на территории страны действовали 13 лесных пожаров площадью свыше 10,9 тысяч гектаров.

Наибольшая площадь пожаров, а именно более 9,1 тысячи гектаров, зафиксирована в Чукотском автономном округе.

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