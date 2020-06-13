Почти тысяча сотрудников ООН получили положительный результат анализов на коронавирус

В ООН рассказали об эпидемиологической ситуации среди сотрудников организации по всему миру. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик отметил, что положительный результат анализов на коронавируса получили 953 работника ООН по всему миру.

Он также добавил, что 45 сотрудников излечились от COVID-19.

Дюжаррик уточнил, что большая часть сотрудников с коронавирусной инфекцией представляют Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Среди них два пациента стали жертвами заболевания, а еще 187 человек получили COVID-положительный анализ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ООН предупредили об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса

— Генсек ООН заявил, что вакцину от COVID-19 должны получить все люди

— Почти у 100 миротворцев ООН выявили коронавирус