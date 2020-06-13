СК возбудил дело после пожара в Казани

Следственный комитет России (СК) возбудил дело после пожара на на газораспределительной станции Казани. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

В СК отметили, что число пострадавших в результате инцидента уточняется.

Ранее на газораспределительной станции в Казани произошел хлопок газа, после чего начался пожар.

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