При пожаре в Казани погиб один человек

При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек. об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав Татарстана.

Кроме того, жертвами инцидента стали два человека.

В ведомстве уточнили, что в больницу был госпитализирован 45-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести.

В Минздраве региона уточнили, что на месте работает бригада спасателей. К тушению пожара привлечены 48 единиц техники, а также 138 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сжиженный газ взорвался в Казани