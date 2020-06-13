При пожаре в Казани погиб один человек
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При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек. об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав Татарстана.
Кроме того, жертвами инцидента стали два человека.
В ведомстве уточнили, что в больницу был госпитализирован 45-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести.
В Минздраве региона уточнили, что на месте работает бригада спасателей. К тушению пожара привлечены 48 единиц техники, а также 138 человек.
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