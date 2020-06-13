Бурдж-Халифа подсветили триколором
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Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Кроме того, администрация поздравила российскую общину, проживающую на территории города с праздником.
«Сегодня мы подсветили башню Бурдж-Халифа в честь Дня России. Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника», — сказано в публикации.
По некоторым данным, в Дуба проживает российская община, численностью не менее 200 тысяч человек.
День России отмечается 12 июня.
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