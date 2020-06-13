Более 40 рейсов задержано и отменено в Москве
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В столичных аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По состоянию на 0.10 мск, в Домодедово отменено 22 рейса, а также задержано восемь.
При этом во Внуково отменено четыре рейса и еще пять задержано.
Кроме того, в Шереметьево отменено два рейса.
Данные о задержанных и отмененных рейсах в Жуковском не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.