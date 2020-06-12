Главный санврач Украины связал рост заболеваемости COVID-19 с ослаблением мер

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на Украине связан с ослаблением ограничительных мер, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Смягчение ограничений приводит к увеличению числа социальных контактов, которые при несоблюдении правил безопасности могут стать причиной роста числа новых случаев заболевания, отметил Ляшко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина частично отменит карантин для въезжающих в страну

— На Украине за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек