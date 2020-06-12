Сжиженный газ взорвался в Казани

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

Взрыв емкости с газом произошел на наземном стационарном объекте с последующим пожаром, заявил представитель служб. По его данным, существует угроза распространения огня на другие емкости.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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