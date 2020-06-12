В Свердловской области в отделении полиции задержанный покончил с собой

В городе Ивдель Свердловской области в отделении полиции задержанный мужчина покончил с собой, сообщается на сайте регионального управления МВД.

«11 июня в 05.30 в здании ОВД Ивделя сотрудниками дежурной части было обнаружено тело мужчины, совершившего суицид», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина был доставлен в отделение полиции за мелкое хулиганство.

Позже вечером задержанному стало плохо, из-за чего полицейские вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели мужчину, но приняли решение не госпитализировать его.

Задержанный попросил остаться в отделении, потому что в его деревню уже не ходил транспорт из-за позднего времени. Рано утром его обнаружили в туалете мертвым.

По предварительным данным, причиной суицида могло стать то, что 11 июня мужчина должен был явиться в суд по обвинению в убийстве бывшей сожительницы.