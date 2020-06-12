В Минздраве считают ситуацию с выплатами медикам стабильной

Ситуация с выплатами медицинскому персоналу за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией стабилизировалась, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

На первом этапе было «много вопросов» относительно данных выплат как со стороны медицинских организаций, так и со стороны работников, отметил министр. По его словами, на данным момент компенсации получают более 270 тысяч российских медиков.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. руб., медсестрам — по 50 тыс. руб., а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. руб. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 тыс. до 50 тыс. руб., в зависимости от должности.

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