В Омске молния ударила в газопровод, из-за чего без газа остались около 70 тысяч человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

«Предварительная причина: удар молнии в задвижку газопровода... Без газоснабжения осталась часть потребителей города (около 70 000 абонентов)», — отмечается в сводке центра.

Сообщается, что газ перекрыли, но остатки продолжают выгорать в атмосфере. После того как остатки выгорят, начнутся восстановительные работы.

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