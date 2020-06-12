В Крыму суд арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта

В Крыму суд арестовал на два месяца троих и отправил еще одного под домашний арест из подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе, пишет ТАСС.

«Троим фигурантам: Хорошаеву, Лагутину и Куриевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 августа 2020 года. Подозреваемому Решетниченко была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок», — приводятся слова представителя пресс-службы Киевского районного суда Фериде Илимдарова.

10 июня стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Симферополе. Пять россиян планировали взорвать самодельное устройство на рынке.

По имеющимся данным, готовившие теракт связаны с «представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины», а также пропагандировали в интернете терроризм и экстремизм.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Симферополе ФСБ предотвратила теракт

— Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму

— Украинский след: ФСБ предотвратила теракт в Крыму