Мурманская область ввела режим ЧС из-за обрушения моста

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Мурманской области через 10 дней после обрушения железнодорожного моста ввели режим чрезвычайной ситуации, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее постановление губернатора Андрея Чибиса.

Согласно документу, режим ЧС действует с 18.00 11 июня «в связи с возможностью нарушения условий жизнедеятельности населения в результате прерванного железнодорожного сообщения и нарушения графика завоза грузов».

Обрушение моста между станциями Кола и Выходной произошло 1 июня.

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