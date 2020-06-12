Мишустин поздравил россиян с Днем России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российский народ с Днем России. Соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.

«12 июня — важный, символический день для нашей государственности. Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей Конституции, начали свой отсчет именно с этого дня тридцать лет назад», — подчеркнул глава правительства.

Также он отметил, что в нынешнее время всех объединяет ответственность за судьбу и будущее российского государства.

Он добавил, что от действия всех россиян зависит процветание Отечества и благополучие миллионов людей.

«В этот праздничный день желаю вам здоровья, мира и благополучия», — резюмировал Мишустин.

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