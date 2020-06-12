В США за сутки выявлено свыше 22 тысяч новых случаев COVID-19

Более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в Соединенных Штатах, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

По его данным, за последние сутки в стране зафиксировано 22 883 новых случая заражения, 896 человек скончались.

Таким образом, всего в США зарегистрировано свыше 2 млн случаев заражения коронавирусом и более 113 тыс. летальных исходов. Выздоровели более 540 тыс. человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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