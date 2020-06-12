Путин оценил высокую роль медиков в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин заявил в ходе церемонии вручения звезд Героев Труда на Поклонной горе в Москве, что современные условия позволили по-новому взглянуть на высокую роль медиков, которые достойны высоких наград. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, многое переосмыслил и по-иному посмотрел на «людей в белых халатах».
«Мы преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Очень многие из них достойны самых высоких наград», — подчеркнул Путин.
В пятницу, 12 июня, российский президент впервые принял участие в церемонии подъема государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
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