Путин оценил высокую роль медиков в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин заявил в ходе церемонии вручения звезд Героев Труда на Поклонной горе в Москве, что современные условия позволили по-новому взглянуть на высокую роль медиков, которые достойны высоких наград. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, многое переосмыслил и по-иному посмотрел на «людей в белых халатах».

«Мы преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Очень многие из них достойны самых высоких наград», — подчеркнул Путин.

В пятницу, 12 июня, российский президент впервые принял участие в церемонии подъема государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.

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