В Париже протестуют полицейские

Парижские полицейские устроили акцию протеста на Елисейских полях под лозунгом «Нет полиции — нет мира», передают РИА «Новости».

Сначала стражи правопорядка окружили Триумфальную арку на автомобилях, на которых были закреплены плакаты с изображением ранений, полученных полицейскими во время несения службы. Затем они пешком отправились вниз от арки по Елисейским полям.

В акции участвовали несколько десятков человек. Они заявили, что французские власти не поддерживают своих полицейских. Протестующие также подчеркнули, что полицейские не расисты, и призвали прекратить ненависть против полиции.

Данный протест прошел на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки как в США, так и за их пределами.

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