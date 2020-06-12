В Москве за последние сутки выявлено более 1,7 тысячи случаев COVID-19

Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки по России зарегистрировано в Москве — 1714, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За Москвой по данному показателю следуют Подмосковье — 730 выявленных случаев заражения, и Свердловская область — 320 случаев.

Наименьшее число новых случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано в Ненецком автономном округе и Севастополе — по одному.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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