В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Армении в пятницу, 12 июня, продлило до 13 июля режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра юстиции Рустама Бадасяна.

По последним данным, в стране выявлен 15 281 случай коронавирусной инфекции, зарегистрировано 258 летальных исходов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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