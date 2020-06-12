В День России за безопасностью населения следит около ста тысяч человек
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В День России, 12 июня, около 100 тыс. человек обеспечивают безопасность населения в субъектах страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Отмечается, что подразделения ведомства приведены в готовность к оперативному реагированию при возможных чрезвычайных ситуациях в праздничные и выходные дни.
Всего в данных мероприятиях примут участие порядка 100 тыс. человек, также задействованы 20 тыс. единиц техники.
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