В День России за безопасностью населения следит около ста тысяч человек

В День России, 12 июня, около 100 тыс. человек обеспечивают безопасность населения в субъектах страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Отмечается, что подразделения ведомства приведены в готовность к оперативному реагированию при возможных чрезвычайных ситуациях в праздничные и выходные дни.

Всего в данных мероприятиях примут участие порядка 100 тыс. человек, также задействованы 20 тыс. единиц техники.

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