Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что новые правила будут действовать до 1 января 2031 года.
Согласно документу, они подготовлены для недопущения возникновения и распространения в будущем инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с реализацией пищевой продукции в магазинах и рынках.
Так, к примеру, рыбные магазины больше не будут размещены в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям.
Также продавцам запретят продавать упавшие на пол продукты, взвешивать их на весах без упаковки и др.
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