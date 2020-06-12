Взрыв газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае

Взрыв газа произошел в одном из жилых домов Ставропольского края, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, взрыв случился в частном доме в поселке Заречный Нефтекумского района. В результате случившегося пострадал один человек, его госпитализировали. По данным медиков, у пострадавшего имеются ожоги второй и третей степени.

Также в результате взрыва были повреждены стены и потолочные перекрытия. Пожара не было.

В настоящее время устанавливаются подробности случившегося.

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