Взрыв газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае
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Взрыв газа произошел в одном из жилых домов Ставропольского края, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, взрыв случился в частном доме в поселке Заречный Нефтекумского района. В результате случившегося пострадал один человек, его госпитализировали. По данным медиков, у пострадавшего имеются ожоги второй и третей степени.
Также в результате взрыва были повреждены стены и потолочные перекрытия. Пожара не было.
В настоящее время устанавливаются подробности случившегося.
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