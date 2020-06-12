Москву в День России ожидают ливни и гроза

Облачная погода с прояснениями, ливнями и грозой ожидается в Москве в пятницу, 12 мая. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +24°C до +26°C. Помимо сильных дождей, грозы и града, возможно усиление ветра до 19 м/с.

Ночью температура опустится до +13°C. В отдельных районах возможна гроза.

Давление составит 748 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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