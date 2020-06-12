Москву в День России ожидают ливни и гроза
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Облачная погода с прояснениями, ливнями и грозой ожидается в Москве в пятницу, 12 мая. Об этом рассказали в Гидрометцентре.
Температура воздуха днем будет варьироваться от +24°C до +26°C. Помимо сильных дождей, грозы и града, возможно усиление ветра до 19 м/с.
Ночью температура опустится до +13°C. В отдельных районах возможна гроза.
Давление составит 748 мм рт. ст.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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