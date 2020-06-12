Американец попытался пронести в нью-йоркскую больницу бомбу

Житель штата Нью-Йорк 33-летний Роберт Роден пытался войти в реанимационное отделение больницы Университета Стони-Брук с самодельной бомбой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полицейского управления округа Саффолк.

Инцидент произошел 9 июня. Мужчина нес взрывное устройство в рюкзаке. При попытке войти в больницу его остановила охрана. Во время обыска у Родена нашли подозрительный сверток. После этого два этажа больницы были срочно эвакуированы.

Позднее правоохранительные органы нашли дома у мужчины еще три самодельных взрывных устройства и дополнительные бомбы. В настоящее время найденные предметы находятся у ФБР.

Родену уже предъявили обвинения по четырем пунктам. Мотивы задержанного не раскрываются.

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