Американец попытался пронести в нью-йоркскую больницу бомбу
Житель штата Нью-Йорк 33-летний Роберт Роден пытался войти в реанимационное отделение больницы Университета Стони-Брук с самодельной бомбой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полицейского управления округа Саффолк.
Инцидент произошел 9 июня. Мужчина нес взрывное устройство в рюкзаке. При попытке войти в больницу его остановила охрана. Во время обыска у Родена нашли подозрительный сверток. После этого два этажа больницы были срочно эвакуированы.
Позднее правоохранительные органы нашли дома у мужчины еще три самодельных взрывных устройства и дополнительные бомбы. В настоящее время найденные предметы находятся у ФБР.
Родену уже предъявили обвинения по четырем пунктам. Мотивы задержанного не раскрываются.
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