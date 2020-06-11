Начальник полиции Сызрани задержан по подозрению в получении взятки

Начальника полиции Сызрани Андрея Гусарова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

По данным следствия, Гусаров в служебном кабинете получил взятку в размере 350 тыс. рублей от предпринимателя.

СК возбудил в отношении начальника полиции уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Если вина Гусарова будет доказана, его уволят из органов и привлекут к ответственности.

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