В театрах и цирках Подмосковья возобновятся репетиции

В подмосковных театрах и цирках возобновятся очные репетиции. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

Он подписал постановление, которое предусматривает отмену ряда мер предосторожности.

Так, репетиции без зрителей будут возобновлены с воскресенья, 15 июля.

Кроме того, возобновить репетиции могут и концертные организации.

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