В театрах и цирках Подмосковья возобновятся репетиции
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В подмосковных театрах и цирках возобновятся очные репетиции. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.
Он подписал постановление, которое предусматривает отмену ряда мер предосторожности.
Так, репетиции без зрителей будут возобновлены с воскресенья, 15 июля.
Кроме того, возобновить репетиции могут и концертные организации.
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