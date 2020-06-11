Порядок выдачи золотых медалей и аттестатов утвердило Минпросвящения

Минпросвящения определило порядок выдачи золотых медалей и аттестатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе сказано, что для получения аттестата об окончании 11 класса необходимо иметь по всем предметам, которые изучались в рамках образовательной программы, оценку не ниже «удовлетворительно». Кроме того, выпускник должен иметь «зачет» за итоговое сочинение. Окончившие 9-е классы ученики получают аттестат об основном общем образовании по таким же условиям.

Если выпускник не имеет возможности лично забрать документ об окончании среднего образования, то он может попросить выслать ему аттестат в электронном виде.

Также медаль «За особы успехи в учении» будет выдаваться тем ученикам, которые по всем изученным предметам имеют оценку «отлично».