Суд арестовал подмосковного вора в законе Васю Бандита

Бабушкинский суд Москвы постановил отправить под стражу вора в законе Игоря Кокунова (прозвище Вася Бандит), который в течение 27 лет координировал криминалитет в в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском районах Подмосковья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Александра Савельева.

Он уведомил, что Бандита заключат под стражу до 5 августа текущего года.

Ранее сообщалось, что на счету Кокунова числятся такие преступления, как похищения, вымогательства, разбойные нападения, мошенничества, организация нелегального бизнеса. В отношении 56-летнего криминального авторитета уже заведено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

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