Воробьев объявил об открытии ТРЦ в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил об открытии торговых центров в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Так, с 25 июня будет разрешена работа торговли и сферы услуг без ограничений по площади. Кроме того, будет исключено требование по отдельному входу.

Губернатор подчеркнул, что при этом в Московской области сохраняются требования по безопасному поведению. При этом с воскресенья, 15 июня, возобновляется работа социальных карт.

Также услуги каршеринга и такси без ограничений начнут действовать с 15 июня.

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